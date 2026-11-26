Прокачивать навыки команды можно без дорогих тренингов и остановки текущих процессов, если встроить обучение в рабочий график и закрепить за новичками наставников. О том, как превратить повседневные рутинные задачи в инструмент для роста персонала, «Клерку» рассказал бренд-директор и основатель event-агентства «Динамика» Александр Шкарупа.

Александр Шкарупа «Если предстоит новый проект или меняется распределение обязанностей, руководитель может обсудить с сотрудником, какую часть работы тот хотел бы освоить и на какой опыт уже может опереться. Затем они выбирают задачу для практики, выделяют на нее время и договариваются, кто поможет с первыми попытками. До начала работы стоит определить, что сотрудник должен научиться делать самостоятельно. На разборе можно будет увидеть, с чем он уже справляется и где ему еще нужна поддержка»

Чтобы обучение не осталось на бумаге, время на практику необходимо закладывать в график обоих участников — и ученика, и наставника. При высокой загрузке часть текущих дел сотрудника стоит временно перераспределить, а опытному коллеге выделить часы на демонстрацию работы и обратную связь. Даже при отправке специалиста на внешний курс важно заранее выбрать реальную рабочую задачу, на которой он сразу применит полученные знания.

Осваивать новые компетенции эффективнее всего на конкретных рабочих ситуациях по схеме «показ — самостоятельная попытка — разбор»:

Подготовка отчетов. Наставник показывает на примере еженедельной сводки, откуда брать данные и как их проверять, а следующий документ сотрудник собирает сам и защищает свои выводы цифрами. Переговоры с клиентами. Перед встречей коллеги проводят короткую репетицию, проигрывая сложные сценарии вроде переноса сроков, а затем передают сотруднику ведение одного из блоков реального разговора. Наставничество. Будущий куратор сначала показывает новичку один процесс, затем наблюдает за его работой и получает обратную связь от более опытного коллеги о том, насколько понятными были инструкции.

На разборе первой попытки важно не просто указать на ошибки, а отметить удачные решения и выбрать одно конкретное изменение для следующего раза. Повторную практику лучше запланировать сразу, пока свежи детали — если похожей задачи в ближайшее время нет, ситуацию можно смоделировать с новыми вводными.

Когда специалист уверенно справляется с задачей в разных условиях, ему пора передать право принимать самостоятельные решения в рамках этого процесса, заранее обозначив круг вопросов, с которыми он может прийти к руководителю за поддержкой.