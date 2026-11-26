Для счетов, открытых с 2027 года, минимальный срок владения составит шесть лет. Затем он будет ежегодно расти, пока не достигнет десяти лет.

Минимальный срок владения ИИС-3 увеличится до шести лет для счетов, открытых с 2027 года, подтвердил Минфин. Менять действующие параметры инвестиционных счетов ведомство не планирует.

«До конца 2026 года инвесторы могут открыть ИИС-3 с минимальным сроком владения пять лет для получения налоговых льгот», — сообщили в Минфине.

После 2027 года минимальный срок владения новыми ИИС-3 будет ежегодно увеличиваться на один год, пока не достигнет десяти лет. В Минфине пояснили, что такая «лесенка» должна стимулировать долгосрочные инвестиции и привлекать в экономику «длинные» деньги.