Компаниям станет проще списывать затраты на исследования и разработки с коэффициентом 2 без необходимости доказывать их новизну для мировой науки.

Законопроект об изменении критериев для льготного учета затрат на НИОКР уже направили в правительство, сообщил первый замминистра экономического развития Максим Колесников на международном форуме Финансового университета. В ведомстве рассчитывают на его скорое принятие.

Статья 262 НК позволяет компаниям учитывать расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с коэффициентом 2. Это значит, что при расчете налога на прибыль бизнес может списать двойную сумму фактических затрат на НИОКР при соблюдении критерия новизны. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас в законодательстве нет четкого определения НИОКР. Кроме того, суды требуют от компаний подтверждать мировую новизну разработки, то есть доказывать, что она нова для мировой науки. Это ограничивает применение льготы, особенно когда из-за санкций доступ к существующим зарубежным технологиям закрыт.

Минэкономразвития и Минфин проанализировали практику применения льготы после того, как за прошлый год ею воспользовались только 68 компаний.