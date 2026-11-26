В оптовом сегменте России наметилось снижение стоимости тушек бройлеров — за неделю с 16 по 22 ноября 2026 года цена упала на 3% до 243 рублей за килограмм на фоне стабилизации рынка, хотя в годовом выражении продукция все еще дороже на 40%.

Продажи подержанных ноутбуков в России за год выросли в три раза, так как из-за подорожания комплектующих новые модели прибавили в цене 20–55%, бюджетные варианты до 30 тыс. рублей почти исчезли, а часть покупателей ради экономии перешла на планшеты.

В России за неделю цены на мандарины упали на 8,3%, а в московской рознице килограмм этих фруктов к середине ноября подешевел на 2,9% в месячном выражении — до 274,2 рубля на фоне стабильных поставок из Турции, Китая, ЮАР, Марокко и Египта.

За первые девять месяцев 2026 года российский рынок мороженого начал восстанавливаться благодаря теплому лету, стабильным ценам и выходу новинок — продажи в натуральном выражении выросли на 9%, в денежном — на 11,8%, а выпуск продукции увеличился на 3%.

Оператор МТС запустил сети пятого поколения в Туве — первыми протестировать связь 5G могут жители и гости нескольких районов Кызыла, включая аэропорт и набережную Енисея, а также поселка Каа-Хем.

В октябре 2026 года цены на лососевую икру подскочили на 19,8% по сравнению с сентябрем из-за провальной путины на Дальнем Востоке, где итоговый вылов сократился более чем вдвое от запланированного — до 100 тыс. тонн вместо прогнозируемых 227 тыс. тонн.

Несмотря на падение вылова рыбы, стоимость икры не будет меняться «в негативную сторону», рассказал замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Авиакомпания «Аэрофлот» поэтапно запустит продажу субсидированных билетов по 26 направлениям на 2027 год — с 1 декабря можно будет оформить перелеты на первый квартал, а с 15 декабря откроется бронирование на период с апреля по октябрь.

Выручка российских похоронных компаний за первые девять месяцев года увеличилась на 9,1% и составила 105,1 млрд рублей, однако темпы роста рынка замедлились по сравнению с 2025 годом, когда этот показатель прибавил 15,4% на фоне закрытия Росстатом статистики смертности в стране.

Минздрав подготовит для педагогов и медицинских психологов рекомендации по раннему выявлению у несовершеннолетних признаков зависимости от гаджетов, а также совместно с Минпросвещения и Роспотребнадзором разработает советы по использованию цифровых устройств детьми дошкольного возраста.