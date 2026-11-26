С 1 марта 2027 года поводом для внеочередного освидетельствования могут стать противопоказания, выявленные на обычном приеме у врача. Медицинские заключения для водителей будут оформлять в электронном виде.

С 1 марта 2027 года изменится порядок направления водителей на внеочередное медицинское освидетельствование. Если при оказании медицинской помощи у водителя выявят заболевание, которое может быть противопоказанием к управлению автомобилем, его могут направить на комиссию, даже если срок действия прав еще не истек. Основания для направления меняет Федеральный закон от 07.07.2025 № 200-ФЗ.

После обязательного или внеочередного освидетельствования медорганизация будет формировать электронное заключение. Закон предусматривает исключение для медицинских организаций ведомств, в которых установлена военная или приравненная к ней служба.

Отдельной медкомиссии для водителей старше 60 лет правила не предусматривают. Объем обследования зависит от категории прав и медицинских показаний.