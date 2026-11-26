Новые ежемесячные платежи начнут действовать с 1 января 2027 года. Сумма будет зависеть от того, кто нанимает иностранного работника.

Ежемесячная стоимость трудового патента для иностранцев в Москве вырастет с нынешних 10 тыс. рублей. При работе в организациях, у ИП или лиц, занимающихся частной практикой, платеж составит 11 тыс. рублей. Для иностранцев, работающих у физических лиц для личных и домашних нужд, он вырастет до 15,6 тыс. рублей. Это следует из поправок, которые поддержали депутаты Мосгордумы.

Поправки также впервые устанавливают минимальный доход, необходимый трудовым мигрантам для содержания себя и семьи. Для семьи до двух человек потребуется не менее 60 тыс. рублей, для семьи из трех и более человек — 80 тыс. рублей. Об этом пишет ТАСС.

Для предпринимателей, которые сдают недвижимость или работают в общепите с залами обслуживания в ЦАО, скорректируют расчетный годовой доход для патентной системы. Изменения учитывают новый федеральный лимит в 15 млн рублей.

Личные фонды не смогут применять льготу по налогу на жилье, которое сдается в аренду или предоставляется бесплатно. Компании смогут использовать инвестиционный налоговый вычет только по одному основанию по своему выбору.