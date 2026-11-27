Добровольная выплата части страхового возмещения не уменьшает неустойку и штраф, если страховщик должен был организовать восстановительный ремонт автомобиля.

Неустойку и штраф за неисполнение обязанности по ремонту автомобиля нужно рассчитывать исходя из полной суммы страхового возмещения, указала коллегия по гражданским делам. Выплаченные страховщиком суммы не учитываются, поскольку сами по себе не подтверждают надлежащее исполнение обязательства в натуральной форме.

Спор возник после того, как страховая компания отказала жителю Республики Дагестан в организации и оплате ремонта автомобиля, поврежденного в ДТП. Водитель потребовал через суд возместить причиненные убытки. Об этом сказано на сайте Верховного суда.

Первая инстанция удовлетворила иск и рассчитала санкции со всей суммы страхового возмещения. Апелляция снизила неустойку и штраф, предложив учитывать только сумму, которую страховщик не выплатил добровольно. Кассационный суд поддержал этот подход.

Коллегия по гражданским делам оставила в силе решение первой инстанции. Основанием для расчета санкций служит стоимость возмещения, которое страховщик должен был предоставить ремонтом, а не остаток после денежных выплат.