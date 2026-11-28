Сотрудники дольше ждут решений, а ошибки замечают позже. Так усталость руководителя может стать риском для всей компании.

Выгорание владельца бизнеса стоит считать отдельным риском для компании. Такую оценку в интервью «Клерку» дала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Сизова. По ее словам, усталость накапливается, когда собственнику долго приходится одновременно отвечать за команду, выполнять обязательства перед партнерами и решать семейные вопросы.

«Сначала он откладывает важный разговор. Потом ему труднее выслушать коллегу или вовремя заметить, что сотруднику нужна помощь», — рассказала Сизова.

В 2025 году Сизова защитила магистерскую диссертацию о психологическом благополучии предпринимателей. В исследовании она выделила несколько факторов, которые с ним связаны, — чувство принадлежности к сообществу, возможность делиться опытом и внимание к собственному состоянию.

Подробнее читайте в интервью: «„Выгорание одного человека отражается на работе всей команды“: бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Сизова о риске, который не видно в отчетности».