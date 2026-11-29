Ограничения для клиентов, чей ИНН банк не смог установить, будут вводить поэтапно. В первую очередь стоит проверить данные тем, кто менял паспорт или фамилию.

Если в банке остались старые паспортные данные или прежняя фамилия клиента, у него могут возникнуть трудности с поиском ИНН. Это касается в том числе банков, где у человека осталась карта, которой он давно не пользуется, или старый вклад. Об этом «Клерку» рассказал директор продукта Method финтех-компании Paygine Артем Журавлев.

«Если человек обслуживается в нескольких банках, проверять сведения необходимо в каждом из них: ограничения могут возникнуть даже в организации, услугами которой клиент почти не пользуется», — пояснил Журавлев.

По словам эксперта, с июля 2028 года клиенту без подтвержденного ИНН на полгода ограничат доступ к банковскому приложению и снятие наличных по карте. С января 2029 года банк прекратит дистанционное обслуживание и выдачу карт. Зарплата и пенсия при этом могут продолжать поступать на счет, а получить деньги можно будет в отделении по паспорту.

Журавлев советует сверить фамилию и паспортные данные в профиле банковского приложения или в чате поддержки. Узнать свой ИНН можно через «Госуслуги» или на сайте ФНС. Если по новому паспорту номер не находится, эксперт рекомендует обратиться в налоговую, чтобы уточнить сведения.