Минцифры отказалось от создания единого аналога GitHub и выбрало модель присвоения статуса «национального» действующим российским площадкам. Концепцию планировали представить до июня 2026 года.

Статус национального репозитория смогут получить существующие платформы, если они выполнят требования Минцифры. Такой подход министерство выбрало в сентябре 2025 года после двух предыдущих попыток создать национальную инфраструктуру для работы с кодом.

Эксперимент по созданию единого репозитория проходил с ноября 2022 года по апрель 2024 года при участии Минцифры, РФРИТ, МВД и Росреестра, но площадка так и не появилась.

«С учетом появления такой инфраструктуры Минцифры решило сосредоточиться на разработке требований, при соответствии которым существующим платформам может быть присвоен статус "национального репозитория". Этот подход поддержан правительством», — рассказал представитель министерства.

Потенциальными участниками системы могут стать GitVerse от «СберТеха», GitFlic от группы «Астра», SourceCraft от «Яндекса», «Сфера.Код» от вендора «Нота» и репозиторий «Сизиф» компании «Базальт СПО».

В России в сентябре 2026 года насчитывалось 5,07 млн связанных со страной аккаунтов разработчиков GitHub — девятый результат в мире. В первом квартале показатель составлял 4,63 млн аккаунтов, а число загрузок кода за квартал достигло около 5,34 млн.