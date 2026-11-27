В 2027 году ФНС будет рассчитывать доплату НДФЛ по вкладам, это может подтолкнуть россиян к хранению наличных вне банков, считает юрист.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, которые затронут покупки на зарубежных маркетплейсах и доходы по банковским вкладам. О том, кто в итоге заплатит за новые налоги и как изменятся правила для покупателей и вкладчиков, «Клерку» рассказала юрист для бизнеса Ольга Медведева.

С 2027 года введут НДС по ставке 22% на товары, которые физлица покупают на электронных площадках с доставкой из стран вне ЕАЭС, а перечислять налог в бюджет будут сами торговые площадки.

Ольга Медведева «По моей оценке, в торговле дополнительные расходы разделят продавцы и покупатели. Для вкладчиков последствия будут заметны по сумме, которая останется у них после уплаты налога»

Насколько вырастет цена конкретного заказа, зависит от того, легко ли найти аналог: если зарубежная детская куртка после налога станет дешевле российской всего на 200 рублей вместо 2000 рублей, покупатель выберет местный магазин, а продавцу придется снижать маржу или терять заказы. По редким запчастям, которых больше нигде нет, большую часть налога, вероятно, оплатит покупатель, хотя рост цен эксперт ожидает при любом раскладе.

Для вкладчиков ключевым фактором станет совокупный годовой доход, поскольку облагаемая часть процентов по вкладам включается в общую прогрессивную шкалу НДФЛ от 13% до 22%, а необлагаемый минимум сохраняется. В 2027 году банк будет удерживать налог по ставке 13%, а по итогам года ФНС рассчитает возможную доплату с учетом других доходов человека — при этом повышенная ставка затронет только сумму сверх порога.

«Примерно подсчитать какая сумма получится, можно заранее, а потому я предвижу некоторый отток денег со вкладов физических лиц. Чтобы не платить повышенный налог, люди начнут хранить деньги "под подушкой"», — сказала Ольга Медведева.

Также она добавила, что для бизнеса новые правила могут означать снижение прибыли при сохранении прежних цен, особенно если продавцы работали с небольшой наценкой и делали ставку на низкую стоимость, тогда как российские магазины с товаром в наличии могут получить часть переориентировавшихся покупателей.