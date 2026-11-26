Контракт с «Прайм Груп» заключила подведомственная ФНС организация «Налог-Сервис». Исполнителю предстоит поставить оборудование и обновить программно-аппаратные комплексы для работы прикладных систем налоговой службы.



В рамках проекта закупят 10 комплексов — 6 для виртуализации инфраструктуры, 3 для аналитической обработки данных OLAP и 1 для работы с большими данными на базе массивно-параллельной СУБД. Операционные системы и базы данных должны иметь сертификаты ФСТЭК по четвертому уровню доверия. Модернизация затронет «Налоговый мониторинг», «Мониторинг цен», процесс-майнинг и сервисы электронного взаимодействия бизнеса с ФНС.



Закупка приходится на период расширения налогового мониторинга. По итогам 2026 года к системе, согласно данным ФНС, подключены 858 компаний. За десять лет число организаций выросло почти в 95 раз. К 2030 ожидается увеличение их количества до 2770. Участники налогового мониторинга обеспечивают 28% поступлений в федеральный бюджет и 21% поступлений в консолидированные бюджеты регионов. С 2025 года условия входа в систему также стали мягче — пороги по выручке и активам снизили до 800 млн руб., по налогам — до 80 млн руб.



ИТ-бюджет ФНС на 2026 год составляет 82,36 млрд руб. — около 26% всех федеральных расходов на информатизацию, из них 568,35 млн руб. направят на защиту АИС «Налог-3».