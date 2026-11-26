Участники получат персонального менеджера на год и помощь с продвижением товаров на Wildberries. Отбор пройдет онлайн через платформу МСП.РФ.

RWB запустила годовую программу «Платформа роста. Курс на добро» для предпринимателей, которые решают социальные задачи. Например, трудоустраивают людей с инвалидностью или выпускают товары для уязвимых групп. Участие в программе бесплатное.

Предприниматели научатся оформлять карточки товаров, анализировать продажи и продвигать ассортимент. Вместе с экспертами RWB они составят план развития бизнеса. Компания также поможет с продвижением за пределами маркетплейса, в том числе с помощью наружной рекламы.

«Мы наблюдаем запрос со стороны социальных предпринимателей на системную поддержку при выходе на маркетплейс и развитие своего бизнеса», — отметила заместитель генерального директора RWB по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова.

Программа стартует в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской, Псковской и Смоленской областях, Приморском крае и Якутии. Отбор участников RWB проведет совместно с Корпорацией МСП через цифровую платформу МСП.РФ.