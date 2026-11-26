За пять лет доля железнодорожных поездок увеличилась на 11 процентных пунктов. Компании также стали чаще бронировать жилье для сотрудников на три ночи и дольше.

Доля поездок на поездах в российских командировках выросла с 29% в 2021 году до 40% в 2026-м, сообщила Smartway. В компании связывают эту динамику с тем, что работодатели заранее продумывают несколько вариантов маршрута.

«Компании учитывают особенности транспортного сообщения и стараются заранее предусматривать альтернативные варианты передвижения», — пояснил основатель и генеральный директор Smartway Travel Group Максим Яремко.

Меняется и продолжительность командировок. В структуре бронирований Smartway растет доля размещений от трех ночей, а доля коротких поездок на одну-две ночи сокращается. По словам Яремко, компании закладывают больше времени на месте, чтобы успеть выполнить рабочую программу.