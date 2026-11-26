За изготовление, продажу и использование наклеек, похожих на акцизные марки, будет грозить до восьми лет лишения свободы.

Госдума приняла в первом чтении поправки об уголовной ответственности за оборот наклеек, которые имитируют акцизные и федеральные специальные марки на алкоголе. Законопроект должен закрыть лазейку для производителей нелегальной продукции.

Уголовную ответственность планируют установить за изготовление для сбыта, сбыт и использование стикеров, сходных до степени смешения с акцизными или федеральными специальными марками.

Сейчас производители нелегального алкоголя могут избежать ответственности, если разместят на поддельной марке надпись «не является акцизной маркой» или аналогичную пометку.

«Речь идет о борьбе с бутлегерами, которые в подпольных цехах и гаражах производят алкогольную продукцию, выдавая ее за качественную, и вместо настоящих акцизных марок клеят внешне ничем не отличающиеся от них наклейки», — заявил соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Алтухов.

Если поправки примут, максимальное наказание за изготовление, сбыт или использование таких стикеров составит до восьми лет лишения свободы.