Госзаказчики смогут и дальше выбирать поставщиков без конкурентных процедур для отдельных видов закупок. Законопроект рекомендован к принятию в первом чтении.

Особый порядок определения поставщиков в Крыму и Севастополе предлагают продлить до 31 декабря 2028 года. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал принять в первом чтении поправки в статью 112 закона о контрактной системе.

Заказчики вправе не проводить аукцион, конкурс или запрос котировок и напрямую выбирать способ определения поставщика. Особый режим распространяется, в частности, на проектирование, строительство, ремонт и снос объектов, содержание дорог, строительный контроль, благоустройство и сохранение объектов культурного наследия.

«Экономически это инструмент ускоренного инфраструктурного развития в условиях сохраняющихся внешних ограничений», — заявил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

По его словам, такой порядок ускоряет реализацию проектов, позволяет привлекать проверенных исполнителей и сокращает затраты заказчиков на проведение конкурентных процедур.

Поправки должны поддержать реализацию госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Сейчас статья 112 закона № 44-ФЗ также допускает изменение существенных условий отдельных контрактов, заключенных до 1 января 2027 года, и «закупки с полки» для образовательных учреждений на сумму до 5 млн рублей за одну закупку и до 100 млн рублей в год.