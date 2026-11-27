В декабре 2026 года рубль может оказаться под давлением из-за октябрьского снижения цен на нефть, сложностей с отгрузкой сырья и повышенного спроса на валюту перед праздниками.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 27 ноября 2026 года. Несмотря на текущие значения, аналитики ожидают, что в декабре рубль окажется под давлением из-за снижения нефтяных котировок и предновогоднего роста спроса на валюту.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 27 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,1488 рубля Евро 90,2815 рубля Юань 12,2615 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 27 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

Участники финансового рынка напоминают, что декабрь традиционно остается слабым месяцем для российской валюты, и в 2026 году эта сезонная закономерность с высокой вероятностью повторится.

Ощутимое падение цен на нефть, начавшееся с конца октября, начнет с временным лагом отражаться на курсе рубля именно в декабре, рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. По его словам, на объеме экспортной выручки могут сказаться не только котировки, но и сложности с отгрузкой сырья из-за атак на портовую инфраструктуру, а в последние недели года также ожидается повышенный спрос на валюту.