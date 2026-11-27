Будущие пенсионеры могут заранее уточнить стаж, заработок и пенсионные коэффициенты. Ошибки в индивидуальном лицевом счете можно исправить через «Госуслуги» или отделение Соцфонда.

Проверить сведения для назначения пенсии можно до наступления пенсионного возраста, сообщил Социальный фонд. Выписка из индивидуального лицевого счета доступна на «Госуслугах», в клиентских офисах СФР и МФЦ.

Для корректировки сведений могут потребоваться паспорт, трудовая книжка, военный билет, справки о стаже и заработке, документы о смене фамилии и свидетельства о рождении детей. Точный перечень зависит от трудовой биографии, в том числе периодов военной службы и ухода за детьми. Недостающие документы специалисты СФР могут запросить по каналам межведомственного взаимодействия.

За год до возникновения права на страховую пенсию по старости Соцфонд уведомляет о предстоящем выходе на пенсию. Работающим предпенсионерам информацию направляют через работодателя. Заблаговременная проверка должна завершиться не менее чем за месяц до возникновения права на пенсию.

Автоматическое назначение пенсии запускается после проверки сведений на лицевом счете и согласия будущего пенсионера. Для страховой пенсии по старости нужны не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов.