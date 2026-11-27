Биологически активные добавки не входят в перечень товаров, освобожденных от ввозных таможенных пошлин. Льготу при их импорте применять нельзя.

Биологически активные добавки облагаются ввозной таможенной пошлиной в общем порядке, разъяснил Минфин в письме от 16.10.2026 № 27-03-09/91493. Сейчас БАД не относятся к категориям товаров, для которых предусмотрено освобождение.

Случаи и условия предоставления тарифных льгот определяются Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. Статья 43 договора допускает освобождение от пошлины или снижение ее ставки для отдельных товаров.

Правила применения льгот также установлены приложением № 6 к Договору о ЕАЭС, решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 130 и решением от 15.07.2011 № 728. Эти документы не предусматривают освобождение от ввозной пошлины для биологически активных добавок.