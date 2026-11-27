Компании стали реже покупать авиабилеты и бронировать отели для поездок в Евросоюз. Спрос вырос в трех странах из десятки самых популярных направлений — Греции, Австрии и Венгрии.

Корпоративные клиенты «OneTwoTrip для бизнеса» в 2026 году оформили на 12,1% меньше авиабилетов и отельных бронирований для поездок в страны ЕС, чем годом ранее. Число авиабилетов сократилось на 10,3%, бронирований отелей — на 12,8%.

Самыми популярными направлениями остались Италия, Франция и Испания. Вместе на них пришлось 56,4% заказов в ЕС. При этом число бронирований в Италию снизилось на 26%, во Францию — на 12%, а в Испанию почти не изменилось. Сильнее всего в десятке популярных направлений спрос упал на Португалию — на 48%.

«Компании гибко перестраивают маршруты и графики командировок: на ряде направлений, таких как Греция, Австрия и Венгрия, мы видим заметный рост числа поездок», — отметил руководитель сервиса «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков.

Число заказов в Грецию удвоилось, в Австрию выросло на 40%, в Венгрию — на 30%. При этом средняя стоимость ночи в отеле в Греции выросла на 18%, до 29 200 рублей, а в Австрии снизилась на 43%, до 25 200 рублей.