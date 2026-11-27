На подачу возражения есть три месяца со дня публикации решения о предстоящем исключении. Обратиться в регистрирующий орган может сама компания, ее кредитор или другое лицо, чьи права затрагивает исключение.

Если регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ, заинтересованные лица могут направить мотивированное возражение по форме № Р38001. Об этом напомнило УФНС по Иркутской области. Форму утвердили приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@.

Возражение можно подать лично в регистрирующий орган, отправить по ТКС, через личный кабинет юрлица или «Госуслуги». При отправке почтой подлинность подписи нужно удостоверить у нотариуса.

Решение о предстоящем исключении можно найти в «Вестнике государственной регистрации». Сведения также доступны в сервисах ФНС «Прозрачный бизнес» и «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП».