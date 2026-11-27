При выборе цифровых сервисов компании будут чаще оценивать, сколько времени и денег сэкономит внедрение. Наиболее востребованными могут стать решения, которые охватывают сразу несколько этапов работы.

К 2029 году в число наиболее востребованных цифровых сервисов для бизнеса войдут интеллектуальная автоматизация, сквозная аналитика и решения, которые объединяют несколько этапов бизнес-процессов. Такой прогноз 26 ноября на TAdviser SummIT представил генеральный директор Сбер2В, руководитель дирекции по экосистеме юридических лиц Сбера Леонид Лишневецкий.

Одним из основных препятствий для автоматизации в Сбер2В считают качество данных. Если подразделения опираются на разные сведения, руководству сложнее оценить общий результат и вовремя скорректировать работу.

«Если продажи, логистика и финансы работают с разными данными, каждое подразделение может успешно выполнять собственный план, а компания в целом — терять деньги», — отметил Лишневецкий.

В Сбер2В предлагают начинать внедрение с анализа рабочих процессов. Это поможет определить, где компания теряет время или деньги, и заранее выбрать показатели, по которым можно будет оценить результат — например, сокращение затрат или рост производительности.