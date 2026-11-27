Гостиничный бизнес и туризм стали самой высокооплачиваемой сферой подработки для самозанятых. Число предложений для них выросло на 20%.

Самозанятым в гостиничном бизнесе и туризме в среднем предлагали 7 951 рубль за смену в январе-ноябре 2026 года.

На втором месте оказались такси и пассажирские перевозки со средней оплатой 7 856 рублей за смену. Третье место заняли техническое обслуживание и ремонт техники и оборудования — 7 008 рублей. Сказано в исследовании «Авито Подработки» и «Авито Услуг».

Число предложений о подработке для самозанятых в России за этот период увеличилось на 20% по сравнению с январем-ноябрем 2025 года. Средняя предлагаемая оплата во всех сферах составила 5 358 рублей за смену.