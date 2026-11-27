Банк России выявил грубые нарушения законодательства и международных стандартов аудита, в том числе при проверке отчетности ПАО «Евротранс». После решения СРО компания потеряет право заниматься аудиторской деятельностью.

«Аудит проф гарант» исключат из реестра аудиторских компаний, сообщил Банк России. Регулятор направил соответствующее предписание в саморегулируемую организацию аудиторов Ассоциацию «Содружество».

Нарушения выявили при аудите и обзорных проверках отчетности общественно значимых организаций на финансовом рынке. После того как СРО примет решение об исключении, «Аудит проф гарант» утратит право вести аудиторскую деятельность.

Арбитражный суд Московской области 12 ноября 2026 года признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве «Евротранса» и ввел наблюдение. В реестр кредиторов включили долг около 38 млн рублей.

В сентябре основной акционер «Евротранса» Игорь Мартышов и трое топ-менеджеров были задержаны по делу о хищении топлива у главка МВД по Московской области. Все 57 АЗС «Трасса» прекратили работу, а компания допустила дефолт по десяти выпускам облигаций общим номиналом 27,1 млрд рублей.

Недавно мы писали о том, что делать инвесторам, у которые есть в портфеле «Евротранс».