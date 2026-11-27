Проект постановления уже направили на согласование в ведомства. Ранее Минфин предлагал установить пошлину на импортные деликатесы в размере 15%.

Минфин подготовил проект постановления о повышении ввозных пошлин на морепродукты из недружественных стран до 35%. Об этом министр финансов Антон Силуанов сообщил на пленарном заседании Совета Федерации, передает РБК.

«Сейчас проект постановления находится на согласовании в ведомствах. Ставку этих пошлин предлагается увеличить до 35%», — сказал Силуанов.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал, что Минфин предложил ввести 15-процентную пошлину на деликатесы из недружественных стран с 1 января 2027 года. В сообщении о проекте по морепродуктам срок введения ставки до 35% не уточняется.

Осенью в Совете Федерации также обсуждали налоговую льготу для отдельных морепродуктов. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила отменить пониженную ставку НДС 10% для устриц, омаров, лангустинов и лобстеров. По ее оценке, это могло бы принести федеральному бюджету около 6 млрд рублей.