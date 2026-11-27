Больше всего денег заведениям приносит субботний вечер. На него приходится 11% выручки и 10% всех чеков за неделю.

Кафе, рестораны и другие заведения общепита получают около трети недельной выручки в пятницу и субботу с обеда до вечера. Это выяснили аналитики сервиса «Клик» от Точка Банка, изучив чеки более 300 заведений за период с ноября 2025-го по октябрь 2026 года.

Больше всего чеков закрывают в субботу — 18% от недельного количества. На воскресенье приходится 16%, на пятницу — 15%. Самый доходный час в течение дня — с 20:00 до 21:00. В это время заведения получают 11% дневной выручки.

«Если в обед люди чаще заходят в ресторан, чтобы быстро поесть и вернуться к своим делам, то вечером посещение ресторана становится частью их досуга. Гости приходят парами или компаниями, проводят больше времени за столом, заказывают несколько блюд и напитки», — пояснила коммерческий директор сервиса «Клик» от Точка Банка Виктория Остроносова.

Ночью закрывают только 6,1% всех чеков, но средний чек в это время выше вечернего — 2,7 тыс. рублей против 2,5 тыс. рублей. В отдельные ночные часы он достигает 4,3 тыс. рублей. Аналитики объясняют это тем, что после 23:00 в основном продолжают работать бары и рюмочные, где чеков меньше, а суммы выше.