Повышение на 6,8% начнет действовать с 1 января 2027 года. Совет Федерации одобрил закон из бюджетного пакета.

Минимальный размер оплаты труда вырастет с 27 093 до 28 935 рублей в месяц, следует из одобренного Совфедом закона. Новое значение МРОТ будут применять с 1 января 2027 года.

На 2027–2029 годы приостановят действие норм, по которым МРОТ рассчитывается исходя из медианной зарплаты. В этот период его будут определять с учетом прогнозируемых темпов роста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций.

С 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний передадут ФНС. Закон вступит в силу со дня официального опубликования, кроме положений, для которых предусмотрены другие сроки.