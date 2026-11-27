Физлица смогут получить вычет, если медизделия использовали при оказании медицинской услуги. Их покупка за счет пациента должна быть предусмотрена договором с медорганизацией.

Расходы на медицинские изделия разрешат учитывать в составе социального налогового вычета, следует из поправок в НК, одобренных Советом Федерации. Изменения внесут в статью 219 НК о социальных налоговых вычетах.

В сумму расходов на медицинские услуги войдет стоимость изделий, которые применялись при оказании соответствующей услуги. Учитывать можно будет затраты, оплаченные налогоплательщиком в том же налоговом периоде.

Обязательное условие для вычета — в договоре на оказание медицинской услуги должно быть указано, что пациент приобретает необходимые медизделия за свой счет.