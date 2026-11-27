Совет Федерации одобрил повышение штрафов за несвоевременную сдачу налоговой декларации или расчета по страховым взносам.

Минимальный штраф за непредставление декларации или расчета по страховым взносам в установленный срок увеличится с 1 тыс. до 2,6 тыс. рублей. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.

Размер санкции по-прежнему составит 5% от суммы налога или страховых взносов, не уплаченной вовремя, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф останется на уровне 30% от этой суммы, минимальный составит 2,6 тыс. рублей.

Штраф за нарушение обязательного электронного способа представления налоговой декларации или расчета также увеличится — с 200 до 560 рублей.