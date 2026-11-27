Минимальный штраф за несданную декларацию вырастет до 2,6 тысяч рублей
Совет Федерации одобрил повышение штрафов за несвоевременную сдачу налоговой декларации или расчета по страховым взносам.
Минимальный штраф за непредставление декларации или расчета по страховым взносам в установленный срок увеличится с 1 тыс. до 2,6 тыс. рублей. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации.
Размер санкции по-прежнему составит 5% от суммы налога или страховых взносов, не уплаченной вовремя, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф останется на уровне 30% от этой суммы, минимальный составит 2,6 тыс. рублей.
Штраф за нарушение обязательного электронного способа представления налоговой декларации или расчета также увеличится — с 200 до 560 рублей.