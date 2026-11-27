Уведомление придет автоматически. В нем укажут, с какой даты гражданин считается предпенсионером для налоговых льгот, пособия по безработице и гарантий при диспансеризации.

Социальный фонд утвердил новый порядок информирования граждан о статусе предпенсионера. Он начнет действовать с 1 января 2027 года. Приказ СФР от 26.10.2026 № 1347 Минюст зарегистрировал 26 ноября.

Гражданам с завершенной регистрацией на Госуслугах фонд направит электронный документ в личный кабинет. Сведения сформируют не позднее следующего рабочего дня после того, как СФР получит данные, необходимые для определения статуса.

Если учетной записи нет или регистрация не завершена, сведения можно получить на бумаге. При обращении в отделение СФР лично или через представителя документ выдадут в тот же день. При запросе по почте фонд отправит ответ в течение трех рабочих дней со дня регистрации запроса.