Льгота также будет действовать при регистрации прекращения прав на недвижимость. Новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года.

Госпошлину за регистрацию прав на недвижимость в государственной и муниципальной собственности отменят с 1 января 2027 года. Соответствующие поправки в налоговое законодательство одобрил Совет Федерации.

Освобождение от пошлины будет распространяться не только на регистрацию прав, но и на их прекращение.

Законодатели рассчитывают, что изменение позволит регионам существенно сократить расходы на управление имуществом.