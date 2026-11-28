Общий лимит расходов для социального налогового вычета составляет 150 тыс. рублей в год. Неиспользованный остаток нельзя перенести на следующий год.

Расходы на лечение, собственное обучение и спорт учитывают в пределах общего годового лимита 150 тыс. рублей, сообщил юрист Александр Чаркин. Вычет позволяет вернуть часть ранее уплаченного НДФЛ, но не больше фактически перечисленного налога.

«Если в 2026 году человек потратил на лечение 50 тысяч рублей, неиспользованные 100 тысяч лимита пропадут 31 декабря», — пояснил Чаркин.

Получить деньги можно после окончания года через налоговую или в текущем году через работодателя, который временно перестанет удерживать НДФЛ.

Для индивидуального инвестиционного счета действует отдельный лимит — 400 тыс. рублей в год, максимальный возврат составляет 52 тыс. рублей. Деньги должны находиться на счете не менее пяти лет, иначе вычеты придется вернуть. Для счетов, открытых с 2027 года, минимальный срок начнет увеличиваться и к 2031 году достигнет 10 лет. Этот лимит общий со взносами в негосударственный пенсионный фонд.

Вычет за выполнение нормативов ГТО составляет 18 тыс. рублей, что позволяет вернуть около 2,3 тыс. рублей. Для него нужно в одном году получить или подтвердить знак ГТО и пройти профилактический медосмотр. В приведенном юристом примере совокупный возврат за лечение, фитнес, обучение ребенка, взнос на инвестиционный счет и ГТО составил 79 040 рублей.