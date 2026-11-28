Частные инвесторы поддержали санкции за механики, которые подталкивают клиентов к рискованным сделкам. Речь идет о биржевых турнирах, розыгрышах и персональных предложениях купить конкретные бумаги.

Брокеров могут привлечь к ответственности за вовлечение клиентов в рискованные сделки с помощью игровых механик, следует из материалов Банка России.

По итогам публичного обсуждения доклада ЦБ мягкое регулирование таких практик поддержали 60% участников, пишут «Известия». Частные инвесторы предложили рассчитывать штрафы с учетом дохода компаний от недобросовестных приемов.

Регулятор относит к потенциально опасным практикам турниры на реальных счетах, розыгрыши за пополнение счета или совершение сделок, а также push-уведомления с предложением купить определенные бумаги. В одном из турниров Альфа-Банка трое инвесторов потеряли 82–110% первоначальных вложений — от 600 тыс. до 3 млн рублей. Убытки превысили вложения из-за торговли с использованием заемных средств.

Организаторов турниров предлагают обязать раскрывать среднюю доходность всех участников, максимальную прибыль и убыток, а также общую сумму уплаченных комиссий. Среди других мер — разделение конкурсантов по размеру портфеля и отдельный учет участников, использующих заемные средства.

Полностью запрещать геймификацию не предлагают. Допустимыми могут остаться образовательные игры, виртуальные портфели и поощрения за долгосрочные накопления, если они не стимулируют избыточные операции и риск, не соответствующий целям инвестора.