Около 5,8 млрд рублей выделено на социальную поддержку по оплате ЖКУ, сообщило правительство России. Средства направят 35 регионам, которые заявили о потребности в дополнительном финансировании.

Компенсацию до 50% стоимости ЖКУ смогут получить ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, а также пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф. Выплаты профинансируют за счет субвенций из федерального бюджета.

Финансирование предусмотрено распоряжением правительства от 27 ноября 2026 года № 3547-р. Меры поддержки предоставят по государственной программе «Социальная поддержка граждан».