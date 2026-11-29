С 1 декабря ставка по «ВТБ-Счету» с начислением процентов на минимальный остаток вырастет до 15% годовых, на ежедневный остаток — до 13,75%. Базовые ставки останутся прежними.

Приветственные ставки по накопительному «ВТБ-Счету» повысят с 1 декабря. Сейчас банк начисляет 14,7% годовых на минимальный остаток и 13,2% на ежедневный. Базовые ставки сохранятся на уровне 6% и 5% соответственно.

Повышенная ставка действует два календарных месяца: в месяц открытия счета и следующий за ним. Ее начисляют на сумму от 1 тыс. до 1 млн рублей, а для клиентов с пакетом «Привилегия» — до 10 млн рублей.

Получить приветственную ставку смогут клиенты, у которых в течение 180 дней до открытия счета, включая день открытия, общая сумма на рублевых депозитах и накопительных счетах ВТБ составляла менее 1 тыс. рублей.