Совокупный платеж за коммунальные услуги в среднем по России с 1 июля 2027 года вырастет на 11%. Фактическое повышение будет различаться в зависимости от региона.

Индексы изменения платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2027 год утвердило правительство. Соответствующее распоряжение от 27.11.2026 № 3558-р опубликовано на официальном портале правовой информации.

Рост совокупного платежа за коммунальные услуги с 1 июля 2027 года в среднем по стране составит 11%, сообщало Минэкономразвития. Размер фактической платы за услуги ЖКХ в регионах зависит от нескольких факторов, включая природные условия.

Федеральная антимонопольная служба проконтролирует, как регионы установят предельные индексы изменения платы за коммунальные услуги. Ведомство также будет следить за соблюдением утвержденных ограничений.