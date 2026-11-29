Обе амнистии будут действовать как минимум до 2031 года. Дальнейшие сроки определят с учетом ситуации к этому моменту.

Дачная и гаражная амнистии сохранятся как минимум до 2031 года, сообщил председатель комитета Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству Павел Крашенинников. Решения об их последующем продлении пока нет.

«Будем продлевать или нет — сейчас не могу сказать. Что будет в 2031 году, будем смотреть исходя из той ситуации, которая будет складываться», — пояснил депутат.

Амнистии позволяют оформить права на дачи и гаражи, предоставленные еще в советское время по действовавшим тогда нормам. По словам Крашенинникова, такой возможностью уже воспользовались более 10 млн человек.