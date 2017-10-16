Как составить допсоглашение к трудовому договору, чтобы за него не оштрафовали

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Как известно, трудовой договор заключается только один раз: при приеме на работу. Но в течение трудовой деятельности многое может измениться: фамилия работника, адрес работодателя, наименование должности, размер зарплаты и т. п. Для внесения изменений в трудовой договор предусмотрен такой документ, как дополнительное соглашение. Но часто работодатели заключают и оформляют эти соглашения неправильно, что в дальнейшем может сослужить плохую службу. В каких случаях нужно заключать дополнительные соглашения? Какие требования к оформлению соблюдать? Какие ошибки допускают работодатели? Давайте разбираться.

Форма дополнительного соглашения

Типовой формы дополнительного соглашения (далее – допсоглашение) не существует, работодатель вправе оформить его произвольно. Однако определенные требования все же соблюдать придется. Поскольку допсоглашение является неотъемлемой частью трудового договора, составлять его нужно по аналогии с формой этого договора. Составляется допсоглашение письменно, в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Скажем пару слов о названии такого документа. Как показывает практика, называют его по‑разному: и «трудовое соглашение», и просто «соглашение»… Но правильное название – «дополнительное соглашение к трудовому договору от … № …». Отметим, что есть и такая форма, как «соглашение», правда, данный документ не является дополнительным соглашением к трудовому договору и не изменяет его условия, а представляет собой отдельное соглашение между работодателем и работником, например о выполнении последним дополнительной работы в соответствии со ст. 60.2 ТК РФ. Такая работа выходит за рамки трудового договора и не относится к работе, выполняемой по нему.

В соглашении о выполнении работы в порядке совмещения профессий или должностей указываются объем выполняемой работы, срок ее выполнения и размер доплаты за выполнение дополнительных обязанностей.

В «шапке» допсоглашения пишут также дату и место его заключения. Далее идет преамбула. В ней отражается, кто является сторонами соглашения, и указывается документ, на основании которого действует уполномоченное лицо работодателя.

Затем следует сам текст допсоглашения, содержащий новую редакцию пункта трудового договора либо дополнения к нему. Также отмечается, с какой даты начинают действовать эти изменения.

Заканчивается допсоглашение подписями сторон. И здесь особое внимание обратите на то, что подписывать допсоглашение должно уполномоченное лицо работодателя. Причем у него должны иметься полномочия не только на подписание трудовых договоров и соглашений к ним, но и на совершение определенных действий. Например, чтобы заключить допсоглашение о досрочном расторжении трудового договора, должно быть право на увольнение работников.

Что касается реквизитов сторон, многие их указывают. Ошибкой это, конечно, не является, но считаем, что если реквизиты не изменялись, указывать их в допсоглашении не нужно, поскольку они уже есть в трудовом договоре.

И наконец, в допсоглашении следует предусмотреть строку для подписи работника, подтверждающей получение им своего экземпляра.

Когда заключается допсоглашение?

Заключать допсоглашение в первую очередь необходимо, когда в силу ст. 57 ТК РФ при заключении трудового договора в него не были внесены какие‑либо условия из предусмотренных ч. 2 этой статьи.

Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу без испытания. В случае, когда новичок фактически допущен к работе без оформления трудового договора, условие об испытании может быть включено в договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы (ст. 70 ТК РФ). То есть если при заключении трудового договора условие об испытании не было включено, установить его, заключив дополнительное соглашение после подписания договора, нельзя.

В дальнейшем допсоглашения заключаются, когда изменяются существенные условия трудового договора. Что к этому относится:

перевод на другую должность;

другой размер заработной платы;

переименование должности или структурного подразделения;

новый режим работы и отдыха;

установление гарантий и компенсаций;

изменение срока срочного договора;

новые обязанности, если они были указаны в трудовом договоре; и др.

Кроме этого, соглашение заключается, когда в договор вносятся новые дополнительные условия, например об условиях труда на рабочем месте по результатам его аттестации или специальной оценки. Условия могут и исключаться. В частности, когда по результатам спецоценки работнику, которому ранее были установлены гарантии и компенсации в связи с вредными или опасными условиями труда, такие гарантии больше не полагаются в связи с тем, что условия труда на рабочем месте стали нормальными.

Одно из наиболее распространенных – допсоглашение о переводе. В данном случае кроме должности, как правило, изменяются и другие условия трудового договора. Приведем образец такого соглашения на стр. .

Если перевод временный, в соглашении следует указать его срок. Если момент окончания перевода не известен, придется заключать еще одно соглашение, которым сотруднику предоставляется прежнее место работы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2 к трудовому договору от 01 июня 2015 года № 25/15 г. Краснодар 23.08.2017 ГБУЗ СОШ № 10 в лице директора Хлопонина М. Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и Иванова Ирина Петровна, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем. Перевести Работника с должности «делопроизводитель» на постоянной основе на должность «специалист по кадрам». В связи с этим внести в трудовой договор с Работником следующие изменения: – в п. 1.1 трудового договора заменить «делопроизводитель» на «специалист по кадрам»; – п. 1.2 трудового договора изложить в следующей редакции: «Работнику устанавливается должностной оклад в размере 25 000 руб.». 2. Трудовые обязанности Работника установлены в должностной инструкции, с которой Работник ознакомлен под подпись до подписания настоящего соглашения. 3. Настоящее соглашение вступает в силу с 24.08.2017. 4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. Подписи сторон: Работодатель Работник Директор ГБУЗ СОШ № 10 Хлопонин /М. Е. Хлопонин/ Иванова /И. П. Иванова/ Экземпляр дополнительного соглашения получил. 23.08.2017, Иванова

В последнее время многие учреждения в области образования, культуры, здравоохранения и иных социальных сферах переходят на эффективный контракт. Этот переход также осуществляется путем заключения допсоглашения. В нем следует указать:

– причины, по которым условия трудового договора изменяются (переход на эффективный контракт);

– трудовые обязанности работника (если они не были указаны или конкретизированы в трудовом договоре);

– показатели эффективности деятельности работника и критерии ее оценки;

– порядок оплаты труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты;

– положения о социальном страховании и иных мерах поддержки и др.

Новый трудовой договор

Возможна ситуация, когда трудовой договор заключен очень давно и допсоглашений приходилось заключать очень много. Намного удобнее, когда все условия установлены одним документом. Поэтому в таких случаях лучше заключить новый трудовой договор. Но поскольку процедуры перезаключения трудового договора ТК РФ не предусмотрено, остается один вариант: заключить допсоглашение на изложение трудового договора в новой редакции. Приведем образец.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 10 к трудовому договору от 19 января 2008 года № 3 г. Краснодар 23.08.2017 Государственное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» (ГБОУ СОШ № 10) в лице директора Хлопонина М. Е., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и Петрова Мария Ивановна, именуемая в дальнейшем «Работник», с другой стороны, договорились внести в трудовой договор от 19.01.2008 № 3 изменения, изложив его в новой редакции: 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. По настоящему трудовому договору Работник принимается к Работодателю на должность заведующего хозяйством. 1.2. Настоящий трудовой договор регулирует трудовые и непосредственно связанные с ними отношения между Работником и Работодателем. 1.3. Работа по настоящему трудовому договору является для работника основным местом работы. 1.4. Дата начала работы – 19.01.2008. … 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для каждой из сторон. Новая редакция трудового договора вступает в силу 24 августа 2017 года. 9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Работодатель: Работник: ГБОУ СОШ № 10 Паспорт … Адрес: … Адрес регистрации: … ИНН … Р/с … … Директор Хлопонин /М. Е. Хлопонин/ Петрова /М. И. Петрова/ Экземпляр дополнительного соглашения получила. 23.08.2017, Петрова

Когда заключать допсоглашение не требуется?

В трудовом договоре есть сведения, при изменении которых заключать допсоглашения не требуется.

В частности, согласно ст. 57 ТК РФ в части сведений исправления вносятся непосредственно в текст договора, без оформления дополнительного соглашения. А к сведениям, подлежащим включению в трудовой договор, относятся:

– фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица);

– сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя – физического лица;

– ИНН (для работодателей, за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);

– сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями;

– место и дата заключения трудового договора.

Таким образом, допсоглашения не заключаются при изменении адреса, фамилии и паспортных данных работника, изменении реквизитов, юридического адреса работодателя, смене руководителя. К этим случаям относится и реорганизация работодателя, когда автоматически работодателем становится правопреемник реорганизуемого учреждения. На практике в подобных случаях часто заключаются соглашения, что ошибкой, конечно, не является, но делать это не обязательно.

Порядок внесения изменений в трудовой договор

Изменение трудового договора может осуществляться:

– по инициативе работника;

– по согласию работника и работодателя;

– по инициативе работодателя.

Если инициатором выступает работник, он обращается к работодателю с заявлением об изменении того или иного условия трудового договора. Например, режима рабочего времени. Работодатель, в свою очередь, соглашается с таким предложением или нет. Если он согласен, заключается допсоглашение.

Есть ситуации, когда работодатель не может отказать работнику в изменении условий трудового договора, в частности, когда с заявлением с просьбой об установлении неполного рабочего дня (смены) или неполной рабочей недели обращается: – беременная женщина; – один из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также другое лицо, которое воспитывает ребенка указанного возраста без матери; – лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи, на основании медицинского заключения, выданного в установленном законом порядке (ч. 1 ст. 93 ТК РФ, абз. 3 п. 13 Постановления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних»).

Если инициатором изменений выступает работодатель, он изначально должен направить работнику уведомление. Делать это не обязательно, если изменения условий труда не связаны с организационными или технологическими изменениями в организации. Можно устно предложить работнику изменить условия трудового договора и, если он согласен, заключить допсоглашение по правилам. Если же без таких изменений не обойтись и они вызваны изменениями в технике и технологии производства, структурной реорганизацией производства и т. п., уведомление обязательно. Причем направить его работодатель обязан за два месяца до таких изменений в соответствии со

Если работник согласен на изменения, с ним заключается допсоглашение. Если по истечении двух месяцев он отказывается от работы в новых условиях, его увольняют. При этом до увольнения работодатель обязан предложить работнику другую вакантную должность. Приведем образец уведомления на стр. .

Таким образом, в результате работник или соглашается с новыми условиями и подписывает допсоглашение, или переводится на новую должность, если такая есть и он согласен (что тоже оформляется соглашением к трудовому договору), или увольняется по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ – в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора. Работнику в этом случае выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 178 ТК РФ).

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской музей» (МБУК «Городской музей») Экскурсоводу Киселевой М. Н. Уведомление от 14.08.2017 № 1 об изменении определенных сторонами условий трудового договора Уважаемая Марина Ивановна! Руководствуясь ч. 2 ст. 74 ТК РФ, доводим до Вашего сведения, что на основании приказа Департамента культуры 10.08.2017 произошла смена собственника имущества и ГБУК «Краеведческий музей» реорганизовано в МБУК «Городской музей». В связи с этим уведомляем Вас об изменении определенных сторонами условий трудового договора от 15.01.2014 № 8, вызванных вышеуказанными организационными изменениями. Предлагаем Вам подписать дополнительное соглашение к указанному трудовому договору и с 15.10.2017 продолжить работу в прежней должности экскурсовода без изменения трудовой функции в МБУК «Городской музей» на следующих условиях оплаты труда: – должностной оклад – 20 000 (двадцать тысяч) руб.; – премия, рассчитываемая на основании подведенных итогов выполнения плана работ за прошедший квартал, в соответствии с Положением о премировании. Вам необходимо в настоящем уведомлении в срок до 16.08.2017 выразить свое согласие или несогласие на продолжение работы в новых условиях. В соответствии со ст. 74 ТК РФ в случае отказа от продолжения работы в новых условиях Вам будет предложена другая работа, но при условии наличия в штатном расписании вакантных должностей. При отсутствии вакантных должностей или отказе от предложенной работы трудовой договор с Вами будет расторгнут в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора) по истечении двух месяцев с момента ознакомления с настоящим уведомлением, с выплатой выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка. Директор Мамонов /Мамонов Д. А./ С изменениями условий трудового договора ознакомлен(а), один экземпляр уведомления получил(а): 14.08.2017, Киселева М. Н. На продолжение работы в новых условиях согласна . 15.08.2017, Киселева М. Н. /Киселева М. Н./

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В заключение еще раз отметим, что дополнительное соглашение к трудовому договору – такой же важный документ, как и сам договор. Поэтому оно должно быть правильно оформлено, в частности, составлено в письменной форме, в двух экземплярах и подписано уполномоченными лицами. В противном случае соглашение не будет иметь юридической силы.

Подчеркнем: у работодателя должно быть подтверждение того, что работник получил второй экземпляр соглашения. Ну и конечно, изменения трудового договора, установленные допсоглашениями, не должны противоречить нормам трудового законодательства.