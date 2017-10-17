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О чем бухгалтеру молчать на собеседовании

17.10.17 09:41
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Обманывать нехорошо, говорили нам в детстве. Бывает и ложь во спасение, понимали мы с возрастом. А как насчет трудоустройства? Можно ли обманывать потенциального работодателя и о чем лучше промолчать на собеседовании? 

В каких ситуациях слово — серебро, а молчание — золото?

Все тайное становится явным 

Банально, но факт: одно из главных правил успешного прохождения собеседования — не обманывать рекрутера. Приписывать себе обязанности, которые вы не выполняли, умения, которыми на самом деле не владеете, места работы, которых не существует, — все это абсолютное табу для человека, настроенного на успешную карьеру. Опытный менеджер по подбору персонала может легко распознать вашу ложь — в его арсенале масса соответствующих приемов. 

Но даже если ему это не удастся, то кандидата, устроившегося на работу обманом, скорее всего, не ждет ничего хорошего. Коллеги быстро поймут, что, к примеру, его якобы «свободный английский» на самом деле недалеко ушел от уровня средней школы, а «большой опыт организации мероприятий» — всего лишь умение вовремя заказать кофе для участников деловой встречи. 

И все же не секрет, что кое-какая информация может быть существенной помехой в трудоустройстве. Стоит ли по собственной инициативе сообщать рекрутеру о некоторых подробностях своей жизни? О чем лучше умолчать в резюме и на собеседовании?

Слишком короткий период работы

Бывает, что у соискателя есть некий негативный профессиональный опыт. Например, короткий период работы, не отраженный в трудовой книжке, — человек ошибся, ему не понравился коллектив или показались неинтересными обязанности, и он уволился через неделю-две после трудоустройства. Или даже не уволился сам, а попросил руководитель — как говорится, не срослось, не получилось. 

Вносить ли подобный короткий период работы в резюме? Резюме — это документ, отражающий умения и навыки соискателя. Приобрел ли кандидат какие-то полезные умения за столь короткий период работы в компании? Едва ли. Так что избавьте рекрутера от излишней информации — пишите в резюме только то, что действительно значимо. 

Другое дело, если короткий период работы в компании отражен в вашей трудовой книжке. В этом случае вопрос о причинах столь стремительного увольнения непременно возникнет у рекрутера — либо на собеседовании, либо уже в процессе оформления документов. Обманывать работодателя не следует: честно скажите, что ошиблись, приняли неправильное решение при трудоустройстве, а потом поняли свою ошибку и, не теряя понапрасну времени на неинтересной для вас работе, уволились. Лучше, если эту информацию рекрутер получит до того, как обнаружит запись в трудовой книжке уже при оформлении документов. 

Конфликты с бывшим руководством

Большинству соискателей на интервью не избежать вопроса о причинах увольнения с предыдущей работы. Хорошо, если вы покинули прежнюю компанию исключительно в целях дальнейшего профессионального роста и развития — такой ответ продемонстрирует рекрутеру вашу высокую внутреннюю мотивацию к работе и будет очком в вашу пользу. Но как быть, если причиной увольнения стал серьезный конфликт с руководством или коллегами?

Надо понимать, что подробный рассказ о том, как вас третировал начальник и как вы страдали от мелкого вредительства коллег, будет очень серьезным минусом вашей кандидатуры в глазах менеджера по подбору персонала. Такого соискателя вполне могут счесть конфликтным, неконструктивным и не умеющим работать в команде. 

С другой стороны, явный обман с вашей стороны («Отношения с руководителем были прекрасными, просто мне захотелось развиваться в смежной сфере») — это как минимум неэтично, а как максимум — опасно для карьеры. Ведь ложь может раскрыться, если рекрутер, к примеру, решит обратиться за рекомендациями на ваше прежнее место работы. 

Как же быть? Искать золотую середину. Продумайте ваш ответ так, чтобы он не был обманом, но и не лишил вас возможности трудоустройства. Не критикуйте бывшего шефа за глаза, будьте готовы найти что-то хорошее в полученном с его помощью опыте. «У нас с бывшим руководителем расходились взгляды по некоторым рабочим вопросам. Я понял, что компания не готова к тем преобразованиям, которые я предлагаю, и решил искать другую работу»; «Я благодарна команде за то, что она научила меня работать в рамках часто меняющихся условий, но все же моей целью является несколько иная работа», — такие ответы, если они прозвучат искренне, вполне удовлетворят рекрутера. 

О личном

Иногда рекрутеры задают вопросы о личной жизни соискателя. Бывает, что они кажутся кандидатам не слишком этичными, — в таком случае вы можете деликатно уйти от ответа. Лгать, конечно, не следует, но и рассказывать по своей инициативе о пережитом вами разводе или о планах через год завести ребенка вас никто не обязывает. 

В этой ситуации важно облечь свой ответ в дипломатичную форму. Например: «В резюме сказано, что вы разведены. Что стало причиной развода?» — «Не вполне понимаю, какое это имеет отношение к моей будущей работе, но раз вы спрашиваете, готов ответить. Мы с супругой просто не сошлись характерами». 

Подработки, неудачи, проблемы…

О чем еще можно умолчать на собеседовании, если, конечно, вас не спрашивают об этом, что называется, в лоб? Не стоит по своей инициативе рассказывать работодателю о подработках, которыми вы занимались, будучи сотрудником предыдущей компании: это заставит его задуматься о том, готовы ли вы отдаваться работе целиком. 

Хорошо подумайте, прежде чем посвящать рекрутера в детали неудачного проекта с вашим участием, если, конечно, он сам не спросит вас об этом. Промолчать лучше и о том, что у вас когда-то были проблемы с алкоголем, но вы с этим справились, и о прочих личных проблемах, которые давно и успешно решены.

И все же грань между ложью и умолчанием очень тонкая. Промолчать о каких-то серьезных обстоятельствах, которые впоследствии могут повлиять на вашу работу (например, о том, что ваш ребенок часто болеет и вам придется время от времени брать больничный), — значит, подвергнуть риску свою репутацию порядочного человека. Иными словами, вам решать, о чем говорить, а о чем молчать на собеседовании.

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Источник: Superjob.ru

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