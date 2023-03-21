Для чего в российских судах появятся примирители

Недавно Пленум Верховного суда предложил узаконить новую процедуру разрешения споров — с участием судебных примирителей. Будет ли это нововведение полезным и удобным для сторон в гражданских и административных делах? Разобраться в этом вопросе нам поможет владелец компании «Юристы России» Максим Крупышев.

Какие способы разрешения конфликтов уже существуют?

В соответствии с законодательством, в России возможны три пути решения споров:

Через суд. Это стандартная процедура защиты нарушенных прав в любой области права — гражданской, административной и уголовной. По соглашению сторон в досудебном порядке. В этом случае физические лица просто пытаются договориться между собой о мирном урегулировании спора, а предприятия используют переговоры, а также обмен письменными претензиями и ответами на них. Путем обращения в вышестоящие органы или надзорные инстанции. Этот способ применим в административных делах, когда в споре замешаны государственные органы, например, налоговая служба, а также в делах о защите прав потребителей.

В 2010 году в нашей стране появилась еще одна процедура решения спорных вопросов — с участием нейтрального посредника-медиатора. Его задача — помочь сторонам выработать взаимовыгодное соглашение. Медиатор не принимает решение по делу, а просто предлагает пути для мирного урегулирования конфликта.

Но, как показывает судебная практика, пока этот способ не пользуется популярностью. По данным Верховного суда, за 7 лет помощью медиаторов воспользовались только 0,008% участников гражданских дел. Еще меньше таковых было в арбитражном процессе: всего 0,002%.

Чтобы разгрузить действующих судей и популяризовать мирное разрешение споров, Пленум Верховного суда предложил ввести новый институт — судебных примирителей.

Кто может быть судебным примирителем

Основные претенденты на эту должность — отставные судьи. Им разрешат профессионально заниматься примирением сторон. Благодаря опыту и знаниям, имеющимся у судей в отставке, их помощь будет по-настоящему бесценна. Они смогут квалифицированно оценить перспективы дела и дать сторонам профессиональные советы по мирному разрешению спора.

Вторая категория лиц, которым позволено стать примирителями — работники аппарата судов разных уровней. Допуск к такой деятельности судебные чиновники получат, если у них будет диплом о высшем образовании в сфере права и не менее 5 лет работы по юридической специальности.

Какие функции возлагаются на примирителей

Эти специалисты будут помогать сторонам в мирном урегулировании в процессе гражданских и административных споров, которые не связаны с правонарушениями. Ранее процедура медиации предусматривалась только для дел, рассматриваемых гражданскими и арбитражными судами. Теперь, согласно законопроекту, примириться можно будет и с государством. В частности, это касается вопросов, связанных с налоговым и антимонопольным законодательством.

Попробовать мирно решить вопрос можно будет на любой стадии судебного процесса. Предложить мирное урегулирование может как суд, так и сами стороны.

Судебный примиритель получит полномочия на изучение документов и ведение переговоров с истцом и ответчиком. Цель его работы — помочь сторонам прийти к компромиссу и, таким образом, завершить судебное разбирательство. Если же мирно решить проблему не удастся, суд возобновит рассмотрение дела.

Будут ли судебные примирители эффективны?

Учитывая слабое доверие граждан и предпринимателей к институту медиации, Верховный суд добавил финансовую мотивацию, чтобы склонить стороны к мирному решению спора.

Сделано это с помощью частичного возврата уплаченной госпошлины. Если истец и ответчик придут к мирному решению на этапе первичного рассмотрения спора, то им вернут 70% госпошлины. Если стороны примирились во время рассмотрения апелляции, они получат обратно 50% оплаченной пошлины. Если же дело дошло до кассации, то тут можно рассчитывать на возврат только 30%.

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Специалисты надеются, что институт судебных исполнителей будет действенным. В западных странах существует несколько десятков способов внесудебного разрешения споров, и все они направлены на примирение сторон. Поэтому есть большая вероятность, что доработанный законопроект и принятые в дополнение к нему регламенты позволят существенно разгрузить российских судей и увеличить число конфликтов, разрешенных мирным путем.