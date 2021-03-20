10 полезных сайтов для бухгалтера и юриста

Юрист Александр Жуков разместил в своем блоге список ресурсов для проверки контрагентов.
Проверить, судится ли организация в арбитражном суде — kad.arbitr.ru.
Поиск по названию, ИНН, ОРГН или номеру дела. Информация об истце, ответчике, их адресах, цене иска, движении дела, а также доступны все судебные акты.
Проверить, судится ли организация в районном суде — sudrf.ru
Примерно то же самое, но в отношении районных судов общей юрисдикции.
Сведения о наличии исполнительных производств — fssprus.ru/iss/ip.
Информация о должнике, сумме задолженности, отделе судебных приставов.
Предоставление данных бухгалтерской отчетности юрлица — gks.ru.
Официально получить бухгалтерский баланс, а также отчет о прибылях и убытках вашего контрагента.
Сведения о наличии процедур ликвидации или банкротства — se.fedresurs.ru.
Проверить, а не исчезнет ли ваш будущий контрагент, не исполнив прежде своих обязательств перед вашей фирмой.
Сведения о юрлицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года — service.nalog.ru/zd.do.
Чтобы понять «живая» ли фирма или брошенная и для оценки её платежеспособности.
Сведения из единого государственного реестра юридических лиц — egrul.nalog.ru.
Наименование фирмы, адрес, уставной капитал, учредители, генеральный директор, все изменения.
Сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юрлиц — service.nalog.ru/mru.do.
Для оценки аффилированности (связи между собой) различных юрлиц и их директоров, учредителей.
Реестр недобросовестных поставщиков — zakupki.gov.ru.
Проверить вашего будущего контрагента на предмет его добросовестности при исполнении им договорных обязательств.
Публичная кадастровая карта — pkk5.rosreestr.ru
Найти на карте и проверить реальное существование земельного участка или дома (здания, строения).
А какими сервисами пользуетесь вы?
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