10 полезных сайтов для бухгалтера и юриста

Юрист Александр Жуков разместил в своем блоге список ресурсов для проверки контрагентов.

Проверить, судится ли организация в арбитражном суде — kad.arbitr.ru.

Поиск по названию, ИНН, ОРГН или номеру дела. Информация об истце, ответчике, их адресах, цене иска, движении дела, а также доступны все судебные акты.



Проверить, судится ли организация в районном суде — sudrf.ru

Примерно то же самое, но в отношении районных судов общей юрисдикции.



Сведения о наличии исполнительных производств — fssprus.ru/iss/ip.

Информация о должнике, сумме задолженности, отделе судебных приставов.



Предоставление данных бухгалтерской отчетности юрлица — gks.ru.

Официально получить бухгалтерский баланс, а также отчет о прибылях и убытках вашего контрагента.



Сведения о наличии процедур ликвидации или банкротства — se.fedresurs.ru.

Проверить, а не исчезнет ли ваш будущий контрагент, не исполнив прежде своих обязательств перед вашей фирмой.



Сведения о юрлицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года — service.nalog.ru/zd.do.

Чтобы понять «живая» ли фирма или брошенная и для оценки её платежеспособности.



Сведения из единого государственного реестра юридических лиц — egrul.nalog.ru.

Наименование фирмы, адрес, уставной капитал, учредители, генеральный директор, все изменения.



Сведения о физлицах, являющихся руководителями или учредителями нескольких юрлиц — service.nalog.ru/mru.do.

Для оценки аффилированности (связи между собой) различных юрлиц и их директоров, учредителей.



Реестр недобросовестных поставщиков — zakupki.gov.ru.

Проверить вашего будущего контрагента на предмет его добросовестности при исполнении им договорных обязательств.



Публичная кадастровая карта — pkk5.rosreestr.ru

Найти на карте и проверить реальное существование земельного участка или дома (здания, строения).



А какими сервисами пользуетесь вы?