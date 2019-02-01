Адвокаты против Минфина

Еще недавно активно обсуждалось разъяснение ФНС России о том, что присутствие адвоката при допросе налогоплательщика является одним из признаков недобросовестности (Письмо от 10 июля 2018 г. № ЕД-4-15/13247). Крайне негативная реакция адвокатских объединений на указанное разъяснение заставило налоговую службу исключить из документа упоминание об адвокатах. В конечном итоге, ФНС России было вынуждено и вовсе отозвать свое Письмо (Письмо от 02.11.2018 № ЕД-4-15/21496@).

Новые противоречия между адвокатским сообществом и фискальными органами возникли вокруг Письма Минфина России от 27 декабря 2018 г. № 03-04-05/95365. В нем были перечислены расходы адвокатов, которые нельзя отнести к профессиональному налоговому вычету. Это означает, что на такие расходы нельзя уменьшить базу по НДФЛ.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко выступил с критикой позиции Минфина, указав, что «такого рода разъяснения нас не устраивают». Наибольшие нарекания вызвала позиция фискального органа о невозможности учета при исчислении НДФЛ расходов на повышение квалификации. Поскольку такие затраты являются обязательными для адвоката, они должны автоматически включаться в профессиональный налоговый вычет. Имеются вопросы у официальных представителей адвокатского сообщества и к исключению из профессионального вычета расходов на медицинское страхование, приобретение транспортных средств.

В заявлении, размещенном на официальном сайте ФПА, также говорится о подготовке запроса в Министерство финансов РФ и Министерство юстиции РФ по поводу Письма от 27 декабря 2018 г. № 03-04-05/95365.