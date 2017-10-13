Требование по взносам могут направить обычным, а не заказным письмом. Верховный суд разрешил

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Направление требования об уплате страховых взносов не заказным, а обычным письмом не является основанием для признания этого требования незаконным. Такой вывод сделал Верховный суд в определении от 16.08.2017 N 309-КГ17-3798 по делу N А47-3360/2016.

Автономная некоммерческая организация оспаривала требование Пенсионного фонда об уплате страховых взносов, направленное по итогам выездной проверки. Оно было отправлено не заказным, а обычным письмом и АНО посчитало, что ПФР нарушило порядок взыскания недоимки и потому не может быть законным.

Суды первых двух инстанций, признавая законным требование, исходили из того, что оно соответствует по форме и содержанию Федеральному закону от 24.07.2009 N 212-ФЗ, а направление требования об уплате страховых взносов не заказным, а обычным письмом не может быть признано существенным нарушением, влекущим незаконность оспариваемого документа.

АС Уральского округа отменил решения нижестоящих судов, указав на то, что несоблюдение ПФР процедуры отправки требования об уплате страховых взносов по почте либо ее ненадлежащее исполнение безусловным образом влияет на оценку законности самого взыскания, поскольку законность взыскания связана не только с наличием неисполненной обязанности по уплате задолженности, но и с законностью процедур взыскания, применяемых контролирующим органом. Процедура направления требования является гарантией прав плательщика страховых взносов, в том числе при принудительном взыскании задолженности.

Однако Верховный суд не согласился с таким выводом судей. По его мнению требование не может быть признано незаконным по основанию нарушения порядка его направления (пропуск сроков направления, нарушение процедуры направления и т.п.). По данному основанию могут быть признаны незаконными последующие принудительные процедуры и ненормативные правовые акты органа государственного внебюджетного фонда, но не само требование.

Поскольку на момент выставления требования сроки взыскания не были пропущены, то и требование не может быть признано недействительным только из-за нарушения процедуры его направления.