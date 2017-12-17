Двух экс-бухгалтеров Росимущества задержали за хищение более 150 млн рублей

Двух экс-бухгалтеров подмосковного управления Росимущества задержали по делу о хищении более 150 миллионов рублей, рассказала журналистам в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленницы использовали тот факт, что денежные средства плательщиков, неверно указывающих реквизиты при перечислении платежей по договорам, зачисляются в раздел невыясненных платежей федерального бюджета.

Вместо того, чтобы вернуть их, подозреваемые по фиктивным документам перечислили свыше 150 миллионов рублей подконтрольным фирмам, а затем похитили, считает следствие.

«В отношении подозреваемых следственным департаментом МВД России возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста», — добавила Волк.

О других заподозренных в афере чиновниках МВД РФ не сообщает, пишет РИА Новости, однако расследование продолжается.