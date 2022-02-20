В метрологическом надзоре ввели риск-ориентированный подход

Правительство РФ Постановлением №1643 от 26.12.17 внесло изменения в Положение об осуществлении федерального государственного метрологического надзора, функции по осуществлению которого возложены на Росстандарт.

Новой редакцией положения предусмотрено осуществление метрологического надзора с применением риск-ориентированного подхода. Субъекты хозяйственной деятельности, работающие в сферах госрегулирования обеспечения единства измерений, теперь подлежат отнесению к категориям высокого, значительного, среднего, умеренного или низкого риска.

В зависимости от категории риска, плановые проверки будут проводиться с периодичностью от одного раза в год до одного раза в пять лет.

Например, в сфере здравоохранения и при учете количества энергетических ресурсов проверки будут проводиться 1 раз в 3 года, а в сфере торговли – 1 раз в 5 лет.

При этом для категории низкого уровня риска плановые проверки не проводятся (например, это геодезическая и картографическая деятельность, ветеринарная деятельность).

В отношении конкретных организаций, в зависимости от наличия или отсутствия нарушений за определённый период, предусмотрена возможность повышения или понижения категории риска.

Внедрение риск-ориентированного подхода позволит повысить эффективность осуществления Росстандартом контрольно-надзорных мероприятий, снизить нагрузку на добросовестный бизнес и больше внимания уделить тем, кто чаще всего допускает нарушения обязательных требований, сообщили в пресс-службе ведомства.