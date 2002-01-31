Какой штраф грозит компаниям, игнорирующим ГИС ЖКХ

С 2018 года введена административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ, напомнили в Минкомсвязи.

Теперь с должностного лица компании, не разместившей необходимую для граждан информацию, взимается штраф. За первичное правонарушение должностным лицом ресурсоснабжающей организации (РСО), управляющей компании (УК) или органа власти устанавливается наказание в виде предупреждения, при повторном правонарушении — штраф от 5 до 10 тысяч рублей, при последующем нарушении — от 15 до 20 тысяч рублей.

Мониторинг размещения сведений организациями в ГИС ЖКХ будет вестись в течение полугода. По его итогам может быть принято решение о корректировке размеров штрафов.

Гражданин, который не нашел необходимой информации в своем личном кабинете, может запросить ее размещение у своего ТСЖ, УК или РСО. В случае если информация так и не была обновлена, гражданин через личный кабинет ГИС ЖКХ может напрямую обратиться в органы государственного жилищного надзора. Это позволит применить административное воздействие к организации, не разместившей информацию в системе.

Обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ для организаций рынка ЖКХ наступила с 1 июля 2017 года. С этого момента до 1 января 2018 года организации обязаны были размещать информацию в системе, но штрафные санкции за ее отсутствие не были закреплены.

Ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ для городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — наступает с июля 2019 года, пояснили в Минкомсвязи.

«Мы рассчитываем, что со вступившей в силу административной ответственности наши граждане начнут видеть в своих личных кабинетах всю информацию по своей квартире, дому и двору. И вместе с открытостью в сферу ЖКХ придет и общественный контроль, благодаря которому отрасль будет меняться в лучшую сторону», — прокомментировал замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев.

В настоящее время в разделе «Аналитика и отчеты» на главной странице сайта ГИС ЖКХ можно получить информацию о своем доме, городе или регионе на основе данных ГИС ЖКХ.