Добросовестных плательщиков избавят от необоснованных претензий приставов

Минюстом России разрабатывается проект федерального закона «О внесении изменений в статью 30 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Разработка законопроекта осуществляется в целях недопущения нарушения прав лиц, добросовестно и своевременно исполнивших требования исполнительных документов, при направлении для принудительного исполнения постановлений о наложении административных штрафов.

Законопроектом предлагается установить повторную проверку оплаты административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, которая будет осуществляться ФССП в автоматическом режиме до вынесения судебным приставом-исполнителем постановления о возбуждении исполнительного производства.

В случае подтверждения оплаты плательщиком задолженности в полном объеме исполнительный документ судебному приставу-исполнителю передаваться не будет.