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Верховный Суд РФ признал правомерным взыскание налогов с зависимой организации

Верховный Суд РФ в решении по делу № А81-4494/2016 подтвердил правомерность взыскания инспекцией налоговой задолженности с зависимой организации. Об этом сообщает на своем сайте Федеральная налоговая служба.

По результатам выездной налоговой проверки налогоплательщику были доначислены налоги, пени и штрафы на сумму более 66 млн рублей. Однако взыскать задолженность налоговый орган не смог, так как налогоплательщик переоформил всю недвижимость и перевел свою финансово-хозяйственную деятельность на вновь созданное юридическое лицо. При этом решение о реорганизации налогоплательщика и учреждении новой организации ООО было принято после назначения выездной проверки.

В связи с этим инспекция обратилась в суд с заявлением о признании налогоплательщика и вновь созданной компании зависимыми организациями и взыскании с последней налоговой задолженности.

Суды трех инстанций признали налогоплательщика и вновь созданную компанию зависимыми лицами, а требования налогового органа о взыскании суммы задолженности по налогам законными. Верховный суд отказался передать кассационную жалобу налогоплательщика на рассмотрении Судебной коллегии, подтвердив таким образом решения нижестоящних судов.

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