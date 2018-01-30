Суд запретил использовать открытые данные пользователей «ВКонтакте»

Девятый арбитражный апелляционный суд частично удовлетворил иск соцсети «ВКонтакте» к Double Data с требованием прекратить использовать открытые данные пользователей соцсети.

Как пишет агентство RNS, 29 января 2018 года апелляционная инстанция признала действия ООО «Дабл» по извлечению и последующему использованию информации из базы данных пользователей «ВКонтакте» нарушением исключительных прав соцсети как изготовителя базы данных. ООО «Дабл» обязана прекратить неоднократное использование информационных материалов из базы данных пользователей «ВКонтакте», постановил суд. При этом суд не удовлетворил изначальные требования «ВКонтакте» о выплате компенсации в 1 рубль и уничтожении всех носителей на которых хранились данные.

В Mail.ru Group (владельце соцсети «ВКонтакте») считают, что Double Data бесконтрольно извлекала сведения о пользователях: фамилии, имена, места работы и учебы и другую открытую информацию. Собранные сведения использовались Double Data в коммерческих целях, в том числе для оценки кредитоспособности заемщиков. При этом ни пользователи, ни сама соцсеть не давали на это разрешения.

Double Data работает с 2012 года и специализируется на создании софта для работы с большими объемами данных (Big Data и Data Mining). Продукты компании предназначены для снижения просроченной задолженности и выявления мошенничества в розничном кредитовании. Double Data является резидентом кластера информационных технологий фонда «Сколково».

Проигравшая сторона считает вердикт суда ограничивающим свободу поиска и доступа к открытой информации в интернете. Поисковая система, которую создала Double Data, работает по аналогии с поисковыми системами Яндекс, Гугл и другими и не позволяет извлекать что-либо из баз данных сайтов, с которыми она работает.