Клерк.Ру
Новости для юриста

Оператор tax free отрицает, что передавал данные нашей таможне

Компания Global Blue, один из крупнейших операторов системы tax free, опровергает причастность к передаче данных российским таможенникам.

«Наша задача обеспечить корректную документацию для путешественников, которые хотят вернуть НДС. Мы не передаем никакую информацию в другие государства за исключением отдельных запросов», — сообщили агентству РБК в Global Blue.

Обмен информацией между таможенниками разных стран не является сферой деятельности компании, заявили в компании.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что с начала января некоторые российские граждане по возвращению в Россию сталкивались с тем, что у таможенников уже был список их покупок за границей, которые стоили более €10 тыс., а потому должны были быть задекларированы. Собеседник издания в правоохранительных органах заявил, что информацию о дорогих покупках таможенная служба получает через систему tax free, а также от сотрудников зарубежных правоохранительных органов.

Позже глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин заявил, что таможенниками выстроена постоянно действующая система, которая позволяет пресекать ввоз через аэропорты незадекларированных дорогостоящих товаров. При этом он признал, что система успешно работает в том числе и с помощью зарубежных коллег.

Стань экспертом

Отдел новостей ИА "Клерк.Ру".

Все статьи источника


Мнения
 
Люди которым это нравится
Семинары по теме «Таможенное право, ТК РФ»
Юридические новости
 
Таможня узнает о ваших незадекларированных покупках за рубежом
 
Бухгалтеру
 
Tax free в России: как продавцам заполнить декларацию по НДС
 
Бухгалтерские новости
 
Таможня и ФНС договорились о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности
 

Посетить семинар по теме «Таможенное право, ТК РФ»

Все семинары по теме Таможенное право, ТК РФ